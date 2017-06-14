У Гватемалі стався землетрус магнітудою 6,9 (фоторепортаж)

У середу, 14 червня, у Гватемалі стався землетрус магнітудою 6,9.

У Гватемалі стався потужний землетрус / cdni.condenast.co.uk

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 5 км на північний схід від міста Сан Пабло. Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.