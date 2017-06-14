Кількість жертв зсувів у Бангладеш перевищила 120 осіб

15:45, 14 червня 2017
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На півдні Бангладеш у результаті сходу зсувів загинули щонайменше 125 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Є також ті, що зникли безвісти, і кількість жертв, ймовірно, зросте, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.

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Відзначається, що серйозні зсуви зійшли в округах Рангаматі, Бандарбан і Читтагонг, до теперішнього часу виявлено 125 тіл загиблих, 88 з них в Рангаматі.

Також під час рятувальної операції загинули кілька військовослужбовців, включно з двома офіцерами, понад десять постраждали.

Нагадаємо, щонайменше 12 людей загинули, кілька зникли безвісти в результаті повеней в Індії.

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