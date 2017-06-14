В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +24° (відеопрогноз)

16:30, 14 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 червня в Україні практично без опадів, вдень на півдні до +24°.

В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, viktort
В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, viktort

На сході практично без опадів, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +24°.

Жителів Києва та області попереджають про сильний вітер

На заході України в четвер хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +22°.

У північних областях без опадів, температура - до +20°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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