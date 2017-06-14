У Києві завтра без опадів, температура вдень до +19°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 червня, у столиці без опадів, удень до +19°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер північно-західний, до 6.3 м/с.

Читайте також Жителів Києва та області попереджають про сильний вітер

Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в Україні практично без опадів, вдень на півдні до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.