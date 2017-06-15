Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)

08:02, 15 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 червня, в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах буде прохолодно.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, berlum
В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, berlum

На сході практично без опадів, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України в четвер без опадів, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +20°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 15 червня / УНІАН
Прогноз на 15 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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