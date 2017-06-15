У Києві сьогодні вдень до +19°, без опадів

08:30, 15 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 червня в столиці без опадів, удень до +19°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер північно-західний, до 6,2 м/с.

Жителів Києва та області попереджають про сильний вітер

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 червня, в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах буде прохолодно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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