Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9

09:30, 15 червня 2017
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У четвер, 15 червня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Гватемалі стався землетрус магнітудою 6,9 (фоторепортаж)

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 129 км на північний схід від скелі Лесперанс (північ Нової Зеландії). Осередок землетрусу залягав на глибині 23,6 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.

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