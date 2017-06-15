Сьогодні, 15 червня, у Києві та Київській області очікується пожежна небезпека 5 класу.

У Києві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, по Києву очкується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, по Київській області, крім північних районів, також зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах буде прохолодно.