У Києві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека

10:29, 15 червня 2017
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Сьогодні, 15 червня, у Києві та Київській області очікується пожежна небезпека 5 класу.

фото ДСНС
У Києві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні вдень до +19°, без опадів

Так, по Києву очкується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, по Київській області, крім північних районів, також зберігатиметься пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах буде прохолодно.

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