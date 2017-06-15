Вулкан Шивелуч на Камчатці продовжує вивергати попіл

Вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу, площа якого досягла 36 тис. кв. км.

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Про це повідомили у Камчатській групі реагування на вулканічні виверження, передає ТАСС.

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"Хмара попелу при виверженні вулкана Шивелуч продовжує розтікатися в північно-східному і південно-західному напрямках від вулкана. Головна частина рухається на північ - північний-схід від вулкана в бік Карагинської затоки. Площа хмари на даний момент становить майже 36 тис. кв. км. Діяльність Шивелуча триває, можливі викиди попелу на висоту до 15 км над рівнем моря", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для вулкана встановлено найвищий - червоний колір небезпеки.

У селищі Ключі Усть-Камчатського району Камчатки, на яке випав попіл, закриті освітні установи.

Місцевим жителям видають ватно-марлеві пов'язки, людям рекомендовано утриматися від виходу на вулицю під час попелопаду.

Нагадаємо, у мережі з'явилося захоплююче відео виверження вулкана Сакурадзима в Японії.