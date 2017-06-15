Вулкан Шивелуч на Камчатці продовжує вивергати попіл
Вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу, площа якого досягла 36 тис. кв. км.
Про це повідомили у Камчатській групі реагування на вулканічні виверження, передає ТАСС.
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"Хмара попелу при виверженні вулкана Шивелуч продовжує розтікатися в північно-східному і південно-західному напрямках від вулкана. Головна частина рухається на північ - північний-схід від вулкана в бік Карагинської затоки. Площа хмари на даний момент становить майже 36 тис. кв. км. Діяльність Шивелуча триває, можливі викиди попелу на висоту до 15 км над рівнем моря", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що для вулкана встановлено найвищий - червоний колір небезпеки.
У селищі Ключі Усть-Камчатського району Камчатки, на яке випав попіл, закриті освітні установи.
Місцевим жителям видають ватно-марлеві пов'язки, людям рекомендовано утриматися від виходу на вулицю під час попелопаду.
Нагадаємо, у мережі з'явилося захоплююче відео виверження вулкана Сакурадзима в Японії.
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