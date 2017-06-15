У результаті землетрусу в Гватемалі загинули п'ятеро осіб

Жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ять осіб.

Наслідки землетрусу в Гватемалі / Reuters

Загинули чотири жінки і один чоловік, передає "РИА Новости" з посиланням на національну службу зі зниження наслідків стихійних лих Гватемали.

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Відзначається, що ще семеро людей отримали поранення, а число людей, яких торкнулася стихія, перевищило 600 осіб. Частково зруйновано більше 40 будівель.

Раніше повідомлялося, що 14 червня в Гватемалі стався землетрус магнітудою 6,9. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 5 км на північний схід від міста Сан Пабло. Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.