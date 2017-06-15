Град знищив урожай на південному заході Вірменії

13:30, 15 червня 2017
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Сильний град пройшов у ряді сіл Армавірської області Вірменії.

На південно-заході Вірменії пройшов сильний град / sumypost.com
На південному заході Вірменії пройшов сильний град / sumypost.com

У селах Амберд і Мргастан, плодоовочеві культури постраждали на 100%, а дерева - на 80%, передає news.am з посиланням на місцевих чиновників.

Схід Грузії постраждав від сильного дощу з градом

За словами голови сільської адміністрації Амберда Манвела Бабаяна, противоградові установки нічим не допомогли.

"При вітрі їхня ефективність зводиться до нуля, у цьому випадкуі вони нічим не допомагають", - сказав він.

У свою чергу, голова сільської адміністрації Мргастана Рафік Хачатрян підкреслив, що зараз селяни пишуть заяви, установлюють розмір шкоди, завданої їхнім господарствам.

"Цибуля, квасоля, абрикос, пшениця, овочі, дерева - немає нічого, урожай втрачено, якщо щось і залишилося, то приблизно 2%", - заявив Хачатрян.

Нагадаємо, сильний дощ з градом завдав шкоди Кахетинскому регіону Грузії.

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