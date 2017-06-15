На Філіппінах стався землетрус

14:35, 15 червня 2017
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У четвер, 15 червня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,1.

На Філіппінах стався землетрус / awcphilippines.net
На Філіппінах стався землетрус / awcphilippines.net

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 км на південний схід від населеного пункту Уюган (Uyugan). Осередок землетрусу залягав на глибині 179,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ятеро осіб – загинули чотири жінки і один чоловік.

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