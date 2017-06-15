Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

До 18 червня в окремих регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, 15-16 червня у Волинській, Рівненській, Київській, центральних та південних областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 17-18 червня у Херсонській та Дніпропетровській областях місцями переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, в Україні практично без опадів, у багатьох регіонах буде прохолодно.