В Україні завтра без опадів, на півдні потеплішає до +27° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, в Україні без опадів, вдень на півдні до +27°.

Завтра в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

На сході практично без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +27°.

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На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +26°.

У північних областях без опадів, температура - до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу - до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів.

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