У Києві завтра без опадів, вдень до +22°
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:11.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, в Україні без опадів, вдень на півдні до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+36°... +21°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+35°... +21°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+28°... +19°
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Тернопіль+24°... +16°
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Хмельницький+24°... +16°
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