У Києві завтра без опадів, вдень до +22°

17:00, 15 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com
У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, в Україні без опадів, вдень на півдні до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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