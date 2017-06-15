У Києві завтра без опадів, вдень до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 червня у столиці без опадів, вдень до +22°.

У Києві завтра без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, в Україні без опадів, вдень на півдні до +27°.

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