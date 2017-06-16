В Україні сьогодні без опадів, у багатьох регіонах потепліє (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потепліє.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.

На заході України в п'ятницю без опадів, вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +22°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +23°.

Прогноз на 16 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу - до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів.

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