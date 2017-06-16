У Києві сьогодні без опадів, вдень до +22° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

Сьогодні у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потеплішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.