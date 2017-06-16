У Києві сьогодні без опадів, вдень до +22° (карта)

08:30, 16 червня 2017
3636
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 червня, у столиці без опадів, вдень до +22°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потеплішає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Стрічка новин