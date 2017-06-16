У п'ятницю, 16 червня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,9.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25 км на північний схід від населеного пункту Барселона. Осередок землетрусу залягав на глибині 62,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.