На Філіппінах стався землетрус

09:31, 16 червня 2017
3636
0

У п'ятницю, 16 червня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,9.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На Філіппінах стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25 км на північний схід від населеного пункту Барселона. Осередок землетрусу залягав на глибині 62,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
752 мм
2.4 м/с
2 %
Стрічка новин