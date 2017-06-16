В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека - ДСНС

10:32, 16 червня 2017
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В окремих регіонах України до 18 червня буде зберігатися надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, 16 червня у Волинській, Рівненській, Київській, центральних та південних областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Протягом 17-18 червня у Херсонській та Дніпропетровській областях місцями очікується пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 16 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потепліє.

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