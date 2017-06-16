На Львівщині оголосили штормове попередження

11:11, 16 червня 2017
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Сьогодні, 16 червня, у Львівській області очікуються грози та сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Львівський центр з гідрометеорології України.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +22° (карта)

"На території області в другій половині дня 16 червня місцями грози, град, пориви південно-західного вітру та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України до 18 червня буде зберігатися надзвичайна пожежна небезпека.

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