Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з грозовими дощами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі, у неділю на заході до +25°.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +14°, вдень +22°. У неділю також очікуються опади, +13°...+24°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +18°. У неділю сонячно, +10°...+23°.

У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +18°, без опадів. У неділю вночі +11°, вдень +25°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +14°...+22°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю +12°...+22°, без опадів.

Прогноз на 17 червня / УНІАН

Прогноз на 18 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +13°...+23°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +11°...+24°. У неділю +13°...+22°, без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура до +27°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю температура до +23°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +12°...+24°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +15°.

У Моршині на Львівщині в суботу очікуються опади, вночі +10°, удень +19°. У неділю дощ з грозою, вночі +8°, вдень до +23°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура вдень +22°, гроза.

У Сваляві завтра пройде дощ, +19°, у неділю без опадів, температура повітря +7° ...+22°.

У Затоці в суботу дощ, температура вночі +15°, вдень до +22°. У неділю також очікуються опади, до +21°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +14° ...+24°, у неділю до +25°.

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