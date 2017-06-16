Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з грозовими дощами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі, у неділю на заході до +25°.
У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +14°, вдень +22°. У неділю також очікуються опади, +13°...+24°.
В Україні сьогодні без опадів, у багатьох регіонах потепліє (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +18°. У неділю сонячно, +10°...+23°.
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +18°, без опадів. У неділю вночі +11°, вдень +25°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +12°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +14°...+22°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю +12°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура повітря +13°...+23°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +11°...+24°. У неділю +13°...+22°, без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура до +27°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю температура до +23°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +12°...+24°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +15°.
У Моршині на Львівщині в суботу очікуються опади, вночі +10°, удень +19°. У неділю дощ з грозою, вночі +8°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура вдень +22°, гроза.
У Сваляві завтра пройде дощ, +19°, у неділю без опадів, температура повітря +7° ...+22°.
У Затоці в суботу дощ, температура вночі +15°, вдень до +22°. У неділю також очікуються опади, до +21°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +14° ...+24°, у неділю до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +18°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+36°... +21°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+35°... +21°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+28°... +17°
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Полтава+31°... +19°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+28°... +19°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+29°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+27°... +17°
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Чернівці+22°... +16°