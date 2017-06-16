На півдні Китаю через сильні дощі постраждали понад 50 тисяч осіб
Понад 50 тисяч людей постраждали, одна людина загинула через сильні дощі в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю.
Тут з 13 червня в 15 повітах та 6 районах міст автономного району, включаючи міста Наньнін, Гуйлінь і Хэчи, відбуваються повені, передає Xinhua.
Жертвами повеней в Індії стали 12 осіб
Станом на вечір 15 червня від стихії постраждали 56,8 тис осіб, 678 були екстрено евакуйовані до безпечних місць, одна людина загинула.
Також від злив і повеней постраждали 3,89 тис. га сільгоспугідь, з них у зоні лиха опинилися 2,93 тис. га, а на 0,39 тис. га урожай був повністю знищений. Крім того, у результаті розгулу стихії обвалилися 242 будови 76 дворів, серйозної шкоди завдано 224 будівлям.
Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, шестеро пропали безвісти в результаті повені на північному сході Бразилії.
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