Синоптики попереджають про грози, пориви вітру та дощі в окремих областях України 17 червня

14:31, 16 червня 2017
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Український гідрометеорологічний центр попереджає про грози, пориви вітру та дощі в окремих областях України в суботу, 17 червня.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Так, 17 червня в Україні грози, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях окремі пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, вдень у Вінницькій і Одеській областях місцями сильний дощ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 червня, у Львівській області очікуються грози і сильний вітер.

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