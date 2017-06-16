Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області

У п’ятницю, 16 червня, у Києві та Київській області очікується пожежна небезпека 5 класу.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так надзвичайна пожежна небезпека утримається у Києві та східних та центральних районах Київської області.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні пройдуть дощі, у неділю на заході до +25°.