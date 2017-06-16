На річках західної України 17-18 червня очікуються підйоми рівнів води
Протягом 17-18 червня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
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Так, 17-18 червня очікується підвищення рівнів води без негативних наслідків:
- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сірета - 0,3-1,5 м;
- річках басейну Прип'яті, річках Закарпаття - 0,2-1,0 м (на малих водотоках можливий швидкоплинний підйом рiвнiв води на 0,2-0,7м).
У карпатському регіоні при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, завтра, 17 червня, в окремих областях України очікуються грози, пориви вітру та дощі.
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