У Києві протягом найближчих двох годин зі збереженням до кінця доби очікується гроза

16:48, 17 червня 2017
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Як прогнозують синоптики, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями.

Вдень прогнозують помірні дощі / фото УНІАН
Вдень прогнозують помірні дощі / фото УНІАН

У Києві протягом найближчих двох годин зі збереженням до кінця доби очікується гроза.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози, пориви вітру та дощі в окремих областях України 17 червня

Як прогнозують синоптики, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, вдень помірні дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура 20-22° тепла.

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