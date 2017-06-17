Як прогнозують синоптики, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями.

Вдень прогнозують помірні дощі / фото УНІАН

У Києві протягом найближчих двох годин зі збереженням до кінця доби очікується гроза.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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Як прогнозують синоптики, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, вдень помірні дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура 20-22° тепла.