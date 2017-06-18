На півдні Китаю від повені постраждали більше 220 тисяч осіб (відео)

03:28, 18 червня 2017
2909
0

Дві людини загинули, зруйновано більше 300 житлових приміщень.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У південній частині Китаю через повені постраждали більше 220 тисяч чоловік, двоє людей загинули. Про це повідомляє Сіньхуа.

"Згідно зі статистикою департаменту цивільної адміністрації Гуансі-Чжуанського автономного району /Південний Китай/, внаслідок тривалих з 13 червня сильних злив в 29 повітах /районах/, адміністративно підпорядкованих 8 містам цього автономного району, відбулися повені. Терплять лихо понад 220 тис. людей, 2 людини загинули", - сказано в повідомленні.

Через повінь в Уругваї майже 3500 осіб покинули свої будинки

Разом з тим водна стихія торкнулася сільгоспугідь площею 14,35 тис. га, обрушилися 342 житлових приміщення у 128 дворах.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв зсувів у Бангладеш перевищила 120 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин