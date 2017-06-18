На півдні Китаю від повені постраждали більше 220 тисяч осіб (відео)
Дві людини загинули, зруйновано більше 300 житлових приміщень.
У південній частині Китаю через повені постраждали більше 220 тисяч чоловік, двоє людей загинули. Про це повідомляє Сіньхуа.
"Згідно зі статистикою департаменту цивільної адміністрації Гуансі-Чжуанського автономного району /Південний Китай/, внаслідок тривалих з 13 червня сильних злив в 29 повітах /районах/, адміністративно підпорядкованих 8 містам цього автономного району, відбулися повені. Терплять лихо понад 220 тис. людей, 2 людини загинули", - сказано в повідомленні.
Через повінь в Уругваї майже 3500 осіб покинули свої будинки
Разом з тим водна стихія торкнулася сільгоспугідь площею 14,35 тис. га, обрушилися 342 житлових приміщення у 128 дворах.
Раніше повідомлялося, що кількість жертв зсувів у Бангладеш перевищила 120 осіб.
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