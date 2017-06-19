У Гренландії цунамі змило у море будинки, є зниклі безвісти

02:46, 19 червня 2017
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У населеному пункті мешкав 101 житель, 78 з яких евакуювали.

фото facebook.com/Angie889
Двоє осіб отримали важкі поранення / фото facebook.com/Angie889

Щонайменше четверо осіб вважаються зниклими безвісти після цунамі, яке викликав сильний землетрус у Гренландії. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Ekstra Bladet.

"Землетрус магнітудою 4 бали стався увечері в суботу неподалік поселення Nuugaatsiaq на південному заході Гренландії. Землетрус спричинив високі хвилі, які накрили поселення і призвели до його підтоплення… Внаслідок цунамі у море змило 11 будинків", - йдеться у повідомленні.

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У населеному пункті мешкав 101 житель, 78 з яких евакуювали. Двоє осіб отримали важкі поранення, у семи осіб - поранення меншого ступеня складності.

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