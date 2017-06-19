В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:03, 19 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потеплішає.

Сьогодні В Україні без опадів / galleryua.com, viktort
Сьогодні в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України в понеділок без опадів, вдень найтепліше буде у Волинській області - до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +26°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +25°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН
Прогноз на 19 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 червня — день Іларіона. Дме північний вітер - влітку буде багато опадів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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