У Києві сьогодні без опадів, вдень до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 червня, у столиці без опадів, вдень до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потеплішає.

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