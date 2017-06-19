У Греції стався землетрус
У понеділок, 19 червня, у Греції стався землетрус магнітудою 4,5.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
На Філіппінах стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 17 км на північ від міста Кілліні. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.
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