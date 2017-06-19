У понеділок, 19 червня, у Греції стався землетрус магнітудою 4,5.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також На Філіппінах стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 17 км на північ від міста Кілліні. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.