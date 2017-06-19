Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в окремих областях України
Протягом 19-20 червня в окремих областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +25°
"19-20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, 19 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потепліє.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +12°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+23°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+23°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+23°... +9°
-
Луганськ+22°... +10°
-
Луцьк+24°... +10°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +13°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+23°... +10°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+22°... +12°
-
Харків+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
-
Хмельницький+23°... +12°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+23°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин