Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в окремих областях України

10:55, 19 червня 2017
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Протягом 19-20 червня в окремих областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

В окремих регіонах очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС
В окремих регіонах очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +25°

"19-20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 19 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потепліє.

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