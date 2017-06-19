Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в окремих областях України

Протягом 19-20 червня в окремих областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

В окремих регіонах очікується надзвичайна пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"19-20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 19 червня в Україні без опадів, у багатьох регіонах трохи потепліє.