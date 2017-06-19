Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і практично без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Цього тижня в Україні буде спекотно / mosaicon.hu

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +28°. В інших регіонах синоптики обіцяють до +27°.

Прогноз на 19 червня / УНІАН

У вівторок, 20 червня, по країні очікується сонячна погода. Вдень на півдні до +30°, в інших регіонах +26°...+29°.

Прогноз на 20 червня / УНІАН

У середу, 21 червня, місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень на півдні очікується до +31°.

Прогноз на 21 червня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +12°...+16°, вдень на півдні до +28°.

Прогноз на 22 червня / УНІАН

У п'ятницю на півдні очікуються дощі з грозами. В Одеській області вдень до +30°, в інших регіонах +22°...+28°.

Прогноз на 23 червня / УНІАН

17 і 18 червня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Сумській області - до +13°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +22°...+30°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні +25°...+30°.

Прогноз на 24 червня / УНІАН

Прогноз на 25 червня / УНІАН

Народний прогноз

19 червня — День Іларіона. Дме північний вітер, то влітку буде багато опадів. 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.

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21 червня - день Федора Літнього. Грім вранці - не до добра.

22 червня — Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір. 23 червня — день Тимофія. Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

24 червня — Варфоломія і Варвари. З цього часу починає ставати коротшим день. 25 червня — Онуфрія, Онопрія. На Онопрія рясні роси — до доброго врожаю.

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