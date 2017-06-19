Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і практично без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +28°. В інших регіонах синоптики обіцяють до +27°.
У вівторок, 20 червня, по країні очікується сонячна погода. Вдень на півдні до +30°, в інших регіонах +26°...+29°.
У середу, 21 червня, місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень на півдні очікується до +31°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +12°...+16°, вдень на півдні до +28°.
У п'ятницю на півдні очікуються дощі з грозами. В Одеській області вдень до +30°, в інших регіонах +22°...+28°.
17 і 18 червня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Сумській області - до +13°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +22°...+30°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні +25°...+30°.
Народний прогноз
19 червня — День Іларіона. Дме північний вітер, то влітку буде багато опадів. 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +25°
21 червня - день Федора Літнього. Грім вранці - не до добра.
22 червня — Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір. 23 червня — день Тимофія. Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
24 червня — Варфоломія і Варвари. З цього часу починає ставати коротшим день. 25 червня — Онуфрія, Онопрія. На Онопрія рясні роси — до доброго врожаю.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°