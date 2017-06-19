У результаті сходження зсувів в Індії загинули шість осіб

В індійському штаті Мегхалая через сильні дощі зійшли два зсуви, у результаті яких загинули не менше шести осіб.

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Один із зсувів зійшов приблизно в 20 км на північ від міста Шиллонг - адміністративного центру провінції, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Під завалами опинилися будинки місцевої промислової компанії, що забрало життя п'ятьох людей. Також при сході зсуву в іншому регіоні цього штату загинула дівчинка.

Нагадаємо, у результаті проливних дощів, які призвели до зсувів, у Бангладеш загинула 61 людина, десятки пропали без вісті.