У Чилі через дощі і снігові бурі близько 3 тисяч людей залишилися без даху над головою

У центрі і на півдні Чилі через проливні дощі і снігові бурі загинули четверо людей, близько 3 тисяч залишилися без даху над головою.

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На півдні країни більше 34 тисяч споживачів залишилися без електроенергії, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Негода накрила Чилі ввечері 15 червня, чиновники продовжують стежити за ситуацією.

Відзначається, що мідні рудники, розташовані в основному в північних регіонах, не зазнали удару стихії. Чилі є найбільшим у світі виробником міді.

Нагадаємо, в індійському штаті Мегхалая через сильні дощі зійшли два зсуви, у результаті яких загинули не менше шести осіб.