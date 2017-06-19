У Чилі через дощі і снігові бурі близько 3 тисяч людей залишилися без даху над головою

14:34, 19 червня 2017
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У центрі і на півдні Чилі через проливні дощі і снігові бурі загинули четверо людей, близько 3 тисяч залишилися без даху над головою.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На півдні країни більше 34 тисяч споживачів залишилися без електроенергії, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Негода накрила Чилі ввечері 15 червня, чиновники продовжують стежити за ситуацією.

Відзначається, що мідні рудники, розташовані в основному в північних регіонах, не зазнали удару стихії. Чилі є найбільшим у світі виробником міді.

Нагадаємо, в індійському штаті Мегхалая через сильні дощі зійшли два зсуви, у результаті яких загинули не менше шести осіб.

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