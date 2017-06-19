У результаті сходження зсуву в Китаї шестеро людей зникли безвісти

15:44, 19 червня 2017
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19 червня у населеному пункті Чжайтан на захід від китайської столиці у результаті сходу зсуву безвісти зникли шестеро осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У ряді населених пунктів сильний дощ призвів до обвалів і зсувів, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал CGTN.

У Чилі через дощі і снігові бурі близько 3 тисяч людей залишилися без даху над головою

Зазначається, що спочатку зниклими безвісти числилися 11 осіб, проте п'ятьох вдалося швидко знайти. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, в індійському штаті Мегхалая через сильні дощі зійшли два зсуви, у результаті яких загинули не менше шести осіб.

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