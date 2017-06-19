Завтра в Україні без опадів, вдень місцями до +30° (відеопрогоноз)

16:30, 19 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Україні без опадів, вдень на півдні до +30°.

В Україні завтра очікується спекотна погода / УНІАН
В Україні завтра очікується спекотна погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +30°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і практично без опадів (карта)

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень до +28°.

У північних областях без опадів, температура - до +28°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — до тривалої негоди.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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