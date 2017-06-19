Антициклон несе до України атмосферні фронти - прийде справжня спека й локальні дощі (карта)

На територію України прорвуться другорядні атмосферні фронти, тому очікується як спека, так і локальні дощі та грози.

В Україні буде як і спека, так і дощовий фронт / фото ТСН

Над континентальною Європою зараз розташувався антициклон "Конча", який зумовлює переважно суху погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

facebook.com/tala.didenko

Центр цього антициклону завтра зсунеться на південь й тому прорвуться декотрі другорядні атмосферні фронти на територію України. Через це, зазначила синоптик, є ймовірність локальних дощів з грозами.

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"На заході вони очікуються на Львівщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. На півночі - у Чернігівській та Сумській. На сході - Луганська, Донецька. У центрі - Вінницька, Черкаська. На півдні - ввечері Одеська, Запорізька", - йдеться у повідомленні Діденко.

"Хто хотів спеки, дочекався. Завтра в Україні протягом дня +25+30 градусів. Грійтеся, смажтеся на здоров'я", - йдеться прогнозі. У Києві 20 червня очікується +28+30 градусів.

"21 червня Україну перетне дощовий фронт, який поллє, погримить і послабить спеку", - обіцяє синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.