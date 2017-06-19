Антициклон несе до України атмосферні фронти - прийде справжня спека й локальні дощі (карта)
На територію України прорвуться другорядні атмосферні фронти, тому очікується як спека, так і локальні дощі та грози.
Над континентальною Європою зараз розташувався антициклон "Конча", який зумовлює переважно суху погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Центр цього антициклону завтра зсунеться на південь й тому прорвуться декотрі другорядні атмосферні фронти на територію України. Через це, зазначила синоптик, є ймовірність локальних дощів з грозами.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +25°
"На заході вони очікуються на Львівщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. На півночі - у Чернігівській та Сумській. На сході - Луганська, Донецька. У центрі - Вінницька, Черкаська. На півдні - ввечері Одеська, Запорізька", - йдеться у повідомленні Діденко.
"Хто хотів спеки, дочекався. Завтра в Україні протягом дня +25+30 градусів. Грійтеся, смажтеся на здоров'я", - йдеться прогнозі. У Києві 20 червня очікується +28+30 градусів.
"21 червня Україну перетне дощовий фронт, який поллє, погримить і послабить спеку", - обіцяє синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°