Завтра у Києві без опадів, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 червня, у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і практично без опадів (карта)

Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня в Україні без опадів, вдень на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.