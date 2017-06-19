Завтра у Києві без опадів, вдень до +28°

17:00, 19 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 червня, у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня в Україні без опадів, вдень на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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