Хорватія у вогні: лісові пожежі охопили південне узбережжя країни (відео)

Сотні рятувальників намагаються загасити лісові пожежі у Хорватії.

Лісові пожежі охопили південне узбережжя країни. Стихія впритул наближається до курортних містечок. Найнебезпечніша ситуація поблизу Подгори.

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Взяти під контроль поки що вдалося лише кілька осередків займань. Влада просить місцевих та туристів не ризикувати, не гуляти у лісових місцевостях, а за можливості й узагалі перебратися у безпечніші місця.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у центральній Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь поширився на кілька населених пунктів. В регіоні було оголошено надзвичайний стан.