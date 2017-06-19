Хорватія у вогні: лісові пожежі охопили південне узбережжя країни (відео)
Сотні рятувальників намагаються загасити лісові пожежі у Хорватії.
Сотні рятувальників намагаються загасити лісові пожежі у Хорватії
Лісові пожежі охопили південне узбережжя країни. Стихія впритул наближається до курортних містечок. Найнебезпечніша ситуація поблизу Подгори.
У Чилі через дощі і снігові бурі близько 3 тисяч людей залишилися без даху над головою
Взяти під контроль поки що вдалося лише кілька осередків займань. Влада просить місцевих та туристів не ризикувати, не гуляти у лісових місцевостях, а за можливості й узагалі перебратися у безпечніші місця.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня у центральній Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь поширився на кілька населених пунктів. В регіоні було оголошено надзвичайний стан.
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