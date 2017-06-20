В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України у вівторок без опадів, вдень до +28°.
У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +28°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +29°.
За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — до тривалої негоди.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +12°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запоріжжя+23°... +11°
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Івано-Франківськ+22°... +10°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+23°... +9°
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Луганськ+22°... +10°
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Луцьк+24°... +10°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+24°... +13°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+23°... +10°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+18°... +7°
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Тернопіль+22°... +12°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницький+23°... +12°
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Черкаси+21°... +10°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+23°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
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