В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)

08:03, 20 червня 2017
1118
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

В Україні очікується спекотна погода / УНІАН
В Україні очікується спекотна погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України у вівторок без опадів, вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +28°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +29°.

Прогноз на 20 червня / УНІАН
Прогноз на 20 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — до тривалої негоди.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Стрічка новин