В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

В Україні очікується спекотна погода / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України у вівторок без опадів, вдень до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура до +28°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +29°.

Прогноз на 20 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — до тривалої негоди.

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