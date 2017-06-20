Сьогодні у Києві без опадів, вдень до +28°

08:30, 20 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві сьогодні очікується спекотна погода / focus.ua
У Києві сьогодні очікується спекотна погода / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4.9 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і практично без опадів (карта)

Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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