Сьогодні у Києві без опадів, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві сьогодні очікується спекотна погода / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

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