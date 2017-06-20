Аргентину "струсив" землетрус магнітудою 4,7

09:31, 20 червня 2017
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У понеділок, 19 червня, в Аргентині стався землетрус магнітудою 4,7.

В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 72 км на захід від міста Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес. Осередок землетрусу залягав на глибині 174,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу біля грецького східного острова Лесбос одна людина загинула, 11 отримали травми.

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