Спека і сильний вітер можуть викликати нові пожежі в Португалії (відео)
У вівторок, 20 червня, у Португалії, яка постраждала від масштабних лісових пожеж, температура підніметься до +38°, що може призвести до нових загорянь.
З 17 червня в результаті лісових пожеж в Португалії загинули не менше 64 осіб, повідомляє BBC.
У ПАР жертвами бурі і лісової пожежі стали дев'ять осіб
Зараз більше тисячі пожежників продовжують боротися з вогнем, який поширюється на різних напрямках.
За словами рятувальників, сильний вітер, спека і відсутність опадів можуть викликати нові масштабні пожежі.
На даний момент місцева поліція вважає, що загоряння були викликані ударами блискавок.
В Португалии бушуют ужасные лесные пожары, есть погибшие
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 62 загиблих.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +12°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+23°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+23°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+23°... +9°
-
Луганськ+22°... +10°
-
Луцьк+24°... +10°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +13°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+23°... +10°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+18°... +7°
-
Тернопіль+22°... +12°
-
Харків+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
-
Хмельницький+23°... +12°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+23°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 74 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.7 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин