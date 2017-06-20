Спека і сильний вітер можуть викликати нові пожежі в Португалії (відео)

10:33, 20 червня 2017
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У вівторок, 20 червня, у Португалії, яка постраждала від масштабних лісових пожеж, температура підніметься до +38°, що може призвести до нових загорянь.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З 17 червня в результаті лісових пожеж в Португалії загинули не менше 64 осіб, повідомляє BBC.

У ПАР жертвами бурі і лісової пожежі стали дев'ять осіб

Зараз більше тисячі пожежників продовжують боротися з вогнем, який поширюється на різних напрямках.

За словами рятувальників, сильний вітер, спека і відсутність опадів можуть викликати нові масштабні пожежі.

На даний момент місцева поліція вважає, що загоряння були викликані ударами блискавок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 62 загиблих.

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