Спека і сильний вітер можуть викликати нові пожежі в Португалії (відео)

У вівторок, 20 червня, у Португалії, яка постраждала від масштабних лісових пожеж, температура підніметься до +38°, що може призвести до нових загорянь.

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З 17 червня в результаті лісових пожеж в Португалії загинули не менше 64 осіб, повідомляє BBC.

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Зараз більше тисячі пожежників продовжують боротися з вогнем, який поширюється на різних напрямках.

За словами рятувальників, сильний вітер, спека і відсутність опадів можуть викликати нові масштабні пожежі.

На даний момент місцева поліція вважає, що загоряння були викликані ударами блискавок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 62 загиблих.