ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України
Сьогодні, 20 червня, в окремих регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні у Києві без опадів, вдень до +28°
Так, 20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Крім того, 20 червня в районі Чорнобиля та Тетерева, 21 червня у більшості районів Київської області очікується висока пожежна небезпека, 20-21 червня в районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна пожежна небезпека.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
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