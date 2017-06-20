ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України

Сьогодні, 20 червня, в окремих регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, 20 червня в районі Чорнобиля та Тетерева, 21 червня у більшості районів Київської області очікується висока пожежна небезпека, 20-21 червня в районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.