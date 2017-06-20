У Росії горить майже 22 тисячі га лісу

12:29, 20 червня 2017
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Площа природних пожеж у Сибіру і на Далекому Сході (РФ) збільшилася до 21,7 тис. га.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на федеральну Авіалісохорону.

"На території Російської Федерації проводяться роботи по гасінню 96 лісових пожеж на площі 21,7 тис. га. Для їхнього гасіння задіяні 2,2 тис. осіб, 285 одиниць техніки та 36 повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

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Так, у Забайкаллі діє одна пожежа на площі 1,7 тис. га. На землях лісового фонду Іркутської області зареєстрували 11 пожеж на площі 8,2 тис. га. У Красноярському краї діє 31 вогнище на площі 1,5 тис. га, ще сім загальною площею 383 га локалізовано.

У Бурятії на ранок 20 червня проводяться гасять шість лісових пожеж на 1,6 тис. га.

Відзначається, що природні пожежі вирують у Туві, на Алтаї, у Хакасії на загальній площі 827 га і на 116 га в Томській області.

У той же час площа загорянь на Далекому Сході становить близько 140 га. Осередки зареєстровані в Якутії, Амурській і Магаданській областях.

У Чукотському автономному окрузі пожежники гасять три природні пожежі. Загальна площа, пройдена вогнем, перевищує 30 га.

Нагадаємо, 20 червня в Португалії, яка постраждала від масштабних лісових пожеж, температура підніметься до +38°, що може призвести до нових загорянь.

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