У Китаї п'ятеро осіб загинули в результаті повені

13:32, 20 червня 2017
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У результаті повені, викликаної бурею з дощем, у гірських районах Пекіна і провінції Хебей п'ять людей загинули, одна пропала безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загиблими виявилися чотири туристи і пастух, передає Xinhua з посиланням на місцевих рятувальників.

Жертвами повеней в Індії стали 12 осіб

Зараз тривають пошуки ще одного зниклої безвісти людини.

Сильний дощ 18 червня викликав паводки в селі Махуанюй повіту Хуайлай провінції Хебей, який межує з селищем Чжайтан району Меньтоугоу в Пекіні.

Спочатку до поліцію надійшли повідомлення про зникнення 12 людей, шістьох з них вдалося знайти.

Нагадаємо, на півдні Китаю від повені постраждали більше 220 тисяч осіб.

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