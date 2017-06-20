У Китаї п'ятеро осіб загинули в результаті повені
У результаті повені, викликаної бурею з дощем, у гірських районах Пекіна і провінції Хебей п'ять людей загинули, одна пропала безвісти.
Загиблими виявилися чотири туристи і пастух, передає Xinhua з посиланням на місцевих рятувальників.
Жертвами повеней в Індії стали 12 осіб
Зараз тривають пошуки ще одного зниклої безвісти людини.
Сильний дощ 18 червня викликав паводки в селі Махуанюй повіту Хуайлай провінції Хебей, який межує з селищем Чжайтан району Меньтоугоу в Пекіні.
Спочатку до поліцію надійшли повідомлення про зникнення 12 людей, шістьох з них вдалося знайти.
Нагадаємо, на півдні Китаю від повені постраждали більше 220 тисяч осіб.
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