В Японії з тепловими ударами госпіталізували майже 700 людей
Майже 700 осіб в Японії госпіталізовані з симптомами важкого теплового удару минулого тижня, двоє з них померли.
Кілька десятків людей госпіталізовані на термін більше тижня, передає ТАСС з посиланням на Головне пожежне управління Японії.
В Японії за тиждень через спеку госпіталізовано більше тисячі людей
Відзначається, що температура в багатьох місцях, включаючи Токіо, перевищує 30 градусів Цельсія, незважаючи на те, що розпочався сезон дощів.
У 2016 році в Японії через спеку загинули більше 100 людей, а десятки тисяч були госпіталізовані. Багато людей отримали теплові удари у себе вдома через небажання включати кондиціонери.
Нагадаємо, не менше 10 очіб за добу стали жертвами сильної спеки в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії.
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