В Японії з тепловими ударами госпіталізували майже 700 людей

14:37, 20 червня 2017
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Майже 700 осіб в Японії госпіталізовані з симптомами важкого теплового удару минулого тижня, двоє з них померли.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Кілька десятків людей госпіталізовані на термін більше тижня, передає ТАСС з посиланням на Головне пожежне управління Японії.

В Японії за тиждень через спеку госпіталізовано більше тисячі людей

Відзначається, що температура в багатьох місцях, включаючи Токіо, перевищує 30 градусів Цельсія, незважаючи на те, що розпочався сезон дощів.

У 2016 році в Японії через спеку загинули більше 100 людей, а десятки тисяч були госпіталізовані. Багато людей отримали теплові удари у себе вдома через небажання включати кондиціонери.

Нагадаємо, не менше 10 очіб за добу стали жертвами сильної спеки в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії.

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