Рятувальники попереджають про грози в Україні 21 червня

У середу, 21 червня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі з грозами.

В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 21 червня вночі у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, вдень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей пройде гроза.

Крім того, у цих регіонах місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, в Україні без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.