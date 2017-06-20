Біля берегів Фіджі стався землетрус

15:43, 20 червня 2017
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У вівторок, 20 червня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / fiji.travel
Біля берегів Фіджі стався землетрус / fiji.travel

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на південь від островів Фіджі. Осередок землетрусу залягав на глибині 535,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу в Гватемалі стали п'ять осіб.

Ще сім людей отримали поранення, а число людей, яких торкнулася стихія, перевищило 600 осіб. Частково зруйновано більше 40 будівель.

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